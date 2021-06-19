Düzce’de 196 bin aşılama yapıldı

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– Düzce'de 196 bin 4 vatandaşa korona virüs aşısı uygulandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü aşılama ekipleri, aşılama programı kapsamında il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Aşılama 35 yaş ve üzerine devam ederken, yerinde aşı ve fabrikalarda aşılama çalışmaları ile birlikte aşılama programı da hızlandı. Bu kapsamda Düzce’de 196 bin 4 kişiye aşılama yapıldı. Ayrıca yaklaşık 124 bin kişiye 1. doz aşılama yapılırken, 72 bin kişide 2. doz aşılarını oldu.



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