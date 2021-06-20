Düzce'de fabrikalardaki aşılama çalışmaları sürüyor

– Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın OSB ve Fabrikalarda aşılama çalışmalarının başlatıldığını duyurmasının ardından Düzce’de de aşı uygulama çalışmaları fabrikalarda hızlandırıldı.

Korona virüs salgını kapsamında aşılama çalışmaları 30 yaş ve üzerine kadar düştü. Kademe kademe aşılama yapılırken ülke genelinde aşılama sayısı 40 milyona yaklaştı. Düzce’de 199 bin aşılama çalışmaları yapılırken, Organize Sanayi Bölgeleri ve Fabrikalarda da aşılama çalışmaları hızlandırıldı. İlk olarak Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde mobil ekipler tarafından aşılama yapılırken, işçi sayısı yüksek olan fabrikalarda da ikinci mobil ekipler tarafından aşılama yapılıyor. Yapılan mobil aşı çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay’da yerinde inceledi. Üretimin devamlılığı ve güvenliği sürecinde fabrikalarda mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamalarını takip eden Vali Atay, aşı uygulaması yapan ekipleri denetlerken, aşılanan vatandaşlarla da kısa süreli sohbet etti.

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