İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce’ye müftü yardımcısı olarak atandı

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– Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, 7 yıllık görevinin ardından Düzce İl Müftü Yardımcısı olarak atandı.

Düzce İl Müftü Yardımcılığına yeni bir isim atandı. Bu kapsamda Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde 7 yıldır ilçe müftüsü olarak görev alan Talha Demirkaya, Düzce İl Müftü yardımcılığına atandı. İscehisar Belediyesi 7 yıldır ilçede görev alan İlçe müftüsüne veda programı düzenleyerek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Düzce’nin yeni İl müftü yardımcısı Talha Demirkaya’nın Düzce’de ki görevine 21 Haziran Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

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