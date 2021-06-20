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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de turizm hizmet içi eğitim seminerleri yapıldı

İHA

Düzce’de turizm hizmet içi eğitim seminerleri yapıldı

– Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen "Turizme Giriş, Servis Hizmetleri, İletişim ve Düzce’de Turizm” konu başlarıyla hizmet içi eğitim seminerleri başlatıldı.
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hizmet içi eğitim seminerleri başlatıldı. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak’ın katılımı ile “Turizme Giriş, Servis Hizmetleri, İletişim ve Düzce’de Turizm” konu başlıklarıyla İkinci etap Hizmet içi eğitim seminerlerinin açılış programına yapıldı. Düzce’nin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını turizme kazandırmak, toplumda turizm bilinci oluşturmak ve bunu kalıcı hale getirmek amacıyla 2021 yılının "Düzce Turizm Yılı" olarak kutlanması ve yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin bu yönde planlaması, uygulanması ve koordinasyonun sağlanmasına karar verildiğinin hatırlatıldığı seminerde, Valilikce İlgili Kurum/Kuruluş ve STK’ların katılımıyla “Turizm Çalışma Grubu Yürütme Kurulu” ve farklı konu başlıkları altında alt komisyonlar oluşturuldu. Alt Komisyonlarca yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Turizm Çalışma Grubu, Eğitim ve Kurs Komisyonu’nca, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Reyhan Sözmez’in danışmanlığında, otel, lokanta ve kafelere yönelik, “Turizme Giriş, Servis Hizmetleri, İletişim ve Düzce’de Turizm” konu başlıklarıyla Hizmet içi eğitim seminerleri başlatıldı. Eğitimler Düzce TSO Toplantı salonunda gerçekleştiriliyor.

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