Bartınlı gençler Düzce ve Bolu’yu gezerek inceledi

– Bartın’ın faaliyetlerine devam eden Ulus Çınar Spor Kulübüne bağlı gençler proje kapsamında Düzce ve Bolu’ya giderek hem gezdi hem de incelemelerde bulundu.

Düzce 2021 yılını turizm yılı ilan etmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından kente ziyaretçi akını devam ediyor. Bu kapsamda Bartın’ın Ulus ilçesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yüzde yüz hibe ile desteklenen spor yoluyla bağımlılık obezite ile mücadele ve sosyal uyumları projesi kapsamında Bartınlı gençler Düzce ve Bolu’da hem gezdi hemde gezdikleri yerde incelemelerde bulundu. Gençler ilk olarak Abant’a giderken daha sonra Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan Güzeldere Şelalesi’ne gitti. Burada trekking yapan gençler daha sonra Düzce’de de çeşitli ziyaretler yaptı.

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