1 Temmuz’dan itibaren mecburi Medikallere 2022’ye kadar ücretsiz e-fatura

– Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, medikal ve tıbbi hizmet sağlayıcı kuruluşların Efaturaya geçiş süresinin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren zorunlu olduğunu bildirdi.

Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren medikal ve tıbbi hizmet sağlayıcı kuruluşların Efaturaya geçiş süresinin mecburi oldunu belirterek “Yayımlanan yeni tebliğe göre tıbbi hizmet sağlayıcılar, tıbbi malzeme, ilaç veya aktif hammadde sağlayan tüm mükelleflerin ay sonu itibariyle elektronik faturaya geçmelerinin zorunlu olduğu bildirildi. Bilsoft olarak medikal firmaların bu süreçte işlemlerini kolaylaştırmak ve onlara avantaj sağlamak için kampanya düzenledik. Medikal firmaların 1 Temmuz itibariyle efatura geçmeleri zorunlu oldu. Bizde medikal firmalara efatura’ya geçişte ücretsiz danışmanlık ve 2022’ye kadar ücretsiz efatura hizmeti sunuyoruz. Ayrıca efatura sistemi sayesinde muhasebe işlemlerinin dijital alana taşınması ve bu alanda istenen fiziki evrakların ortadan kaldırılması, üzerindeki yükü olabildiğince azaltacak ve KOBİ’lerin dijital dönüşümden ciddi derecede faydalanmasını sağlayacaktır. Kampanyamızın medikal firmalara ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen firmalar www.bilsoft.com web sitemizden başvuru yapabilirler” dedi.

Bilsoft Yazılımın KOBİ’ler için artık hayati önem taşıyan edönüşüm gibi ticari yazılımları geliştirmek için yüzde 100 yerli ve milli kaynakları kullandığını, yazılımlar sayesinde kullanıcıların finansal verilerini rahatça yönetmelerine, gelir ve giderlerini sadece şirket içindeki bilgisayarlardan değil interneti olan tüm bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından takip etmelerine olanak sağladıklarını aktardı. Güçlü ekibiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına göre en hızlı teknik destek hizmetini sunduklarını ekledi.

Bilsoft Yazılım 2005 yılından bugüne 100 binden fazla kullanıcısına ömür boyu ücretsiz ön muhasebe programlarıyla destek verirken efatura, üretim takip programları, eticaret, bulut santral gibi ticari hayatları kolaylaştıran ürünlerle ülkenin gururu olmaya devam ediyor.

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