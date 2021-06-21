DİKAB, başkanlık seçimi için toplandı Özlü, oybirliği ile yeniden başkan seçildi

Düzce Katık Atık Birliği (DİKAB) Olağan Meclis toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Birlik Başkanlığı seçimlerinin de gerçekleştirildiği toplantıda Başkan Özlü, oy birliği ile yeniden DİKAB başkanı seçildi.

Düzce Katı Atık Birliği, seçimli olağan meclis toplantısı Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde yapıldı. DİKAB Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirilen ve başkan ve üye seçiminin de yapıldığı toplantıya ilçe ve belde belediye başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve DİKAB üyeleri katılım sağladı. Seçimler öncesinde DİKAB sorumlusu Emrah Gülmez tarafından, 2 yıllık süreç içerisinde yapılan çalışmalara ve Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin işleyişine yönelik bilgi verildi. Önümüzdeki sürece yönelikte değerlendirmelerin yapıldığı toplantının son bölümünde seçimlere geçilirken, DİKAB’ın mevcut Başkanı Dr. Faruk Özlü, üyelerin oy birliği ile yeniden başkan seçildi.



“El birliği ile tertemiz Düzce”

Başkan Özlü, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada; “Yeniden görevi bizlere layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Geçen süreci hep birlikte değerlendirdik. Bu çatı altında güzel ve ilimize faydalı birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreci de yine hep birlikte yürüteceğiz ve Düzce’mizin her alanını güzelleştireceğiz. Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisimizi hayata geçirdik. Biliyorsunuz Türkiye’ye örnek bir işletme kurduk. Aynı şekilde Katı Atık Transfer İstasyonumuzu da tamamlayarak hizmete açtık. Ayrıca 2,5 ay gibi kısa bir sürede kurduğumuz Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi ile ilimizin önemli bir eksiğini de gidermiş olduk. Düzce merkezi ile ilçeleri ile ve köyleri ile pırıl pırıl bir şehir olacak. Bunun için el birliği ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

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