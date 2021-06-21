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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özlü’den eğitime bir destek daha

İHA

Özlü’den eğitime bir destek daha

Düzce Belediyesi Azmimilli mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan alana 24 derslikli ilkokul yapılması için Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzaladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile 24 derslikli okulun yapımında bağışçılardan da destek alınacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitime katkı ve destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Özlü, daha önce hayırsever iş adamı Kasım Aktaş’ın adının verildiği ortaokulun yapımı için girişimde bulunmuştu. Şehrin içinde kalan bir diğer okul olan Azmimilli İlkokulu için de girişimde bulunan Başkan Özlü, belediye mülkiyetindeki alana okul yapılması için gerekli adımları attı.

“Eğitim seferberliği sürecek”
Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile protokol imzalayan Başkan Özlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Düzce’de eğitim kalitesinin artırılması için fiziki şartlarımızı iyileştirmeye başladık. Yapımına başladığımız Kasım Aktaş Ortaokulu’nun ardından Azmimilli İlkokulu yeni binası için çalışma başlatıyoruz. 24 derslikli okula belediye tam destek olacak. Ayrıca eğitime gönül veren bağışçı ve iş insanlarımızın da bu eğitim seferberliğe sahip çıkacağına inanıyorum. Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

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