Araç çarpan köpeğe anında müdahale

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yavru köpeğe araç çarptı. Yaralanan yavru köpeğe ilk müdahaleyi Akçakoca Belediyesi ekipleri yaparak tedavi altına aldı.

Olay Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre DüzceAkçakoca yolu Dadalı köyü mevkiinde yavru köpeğe araç çarptı. Çarpmanın ardından yavru köpek yaralanınca, bölgeden geçen Akçakoca Belediyesi ekiplerince yavru köpeğe ilk müdahale yapıldı. Yavru köpek Akçakoca Belediyesi aracı ile veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Yavru köpek daha sonra Akçakoca Belediyesi barınağına götürülerek bakıma alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.