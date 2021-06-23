AB ülkelerine 299 ton 300 kilo fındık ihraç edildi

– Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de mayıs ayında AB ülkelerine 299 ton 300 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden olan Düzce’de de Mayıs ayındaki fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre AB ülkelerine Mayıs ayında 299 ton 300 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.

Düzce'den yılın ilk 5 ayında ise toplam 8 bin 350 ton işlenmiş iç fındık gönderildi.

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