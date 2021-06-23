DÜ binicilik ve geleneksel türk okçuluğu topluluğu başarılarına devam ediyor

Türk kültürüyle zenginleştirilen okçuluk mirasının değerlerini yaşatma misyonuyla önemli başarılara imza atan Düzce Üniversitesi (DÜ) Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Sakarya’nın Kurtuluşu 1. Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’nda başarılarına bir yenisini ekledi.

Çeşitli illerin katılımıyla düzenlenen yarışmada, Büyük Kadınlar kategorisinde Topluluk Başkanı Şeymanur Ateş 2. lik derecesi elde ederek Düzce Üniversitesi’ni başarıyla temsil etti.

Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın onayı ve Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü’nün desteği ile 20172018 Akademik Yılı’nda kurularak, Prof. Dr. Uğur Güvenç danışmanlığında faaliyetlerine başladı. Topluluk, insanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen ve Türk kültürüyle zenginleştirilen okçuluk mirasının değerlerini yaşatmak ve bu değerlerle tarihine sahip çıkan, ahlaklı, bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Türk kültür ve medeniyetini yansıtan bu sporu, Düzce Üniversitesi adına öncelikle Düzce ilinde daha sonrasında da Ülkemizde layıkıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Günümüzde 90 üyesi aktif olmakla birlikte toplamda 200 üyeye sahip olan Topluluk, kurulduğu günden bu güne hızla büyümeye devem ediyor. Topluluk bugüne kadar Geleneksel Türk Okçuluğunun tanıtımı için çok sayıda konferans düzenledi. Bu konferansların bazıları üniversite öğrencilerine yönelik, bazıları da ilk ve ortaokullara yönelik gerçekleştirildi. Gerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde, gerekse akademik yıl içerisinde okullara ziyaretler ya da okulların üniversiteyi ziyareti kapsamında tanıtım ve ok attırma faaliyetleri gerçekleştirildi. Bunun dışında haftanın belirli günlerinde üyelerine atış eğitimi veren Topluluk, Düzce Üniversitesi bünyesinde düzenlenen; Bilim Sanat ve Kültür Günleri ve çeşitli etkinliklerde görev aldı.

Binicilik ve Geleneksel Tük Okçuluğu Topluluğu; Fetih Kupası ve Etnospor gibi pek çok ilde düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı ile Düzce Üniversitesi’nin adını temsil etti, bununla birlikte Türkiye’de ilk defa 2019 yılında düzenlenen Üniversitelerarası 18 Mart Şehitlerini Anma ve Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Ayrıca Topluluk, Bartın Üniversitesi'nin düzenlediği Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması’nda takımlar kategorisinde 3.lük elde etti ve pandemi döneminde de Topluluk sporcuları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bilgi yarışmasına katılarak 2. lik ve 3. lük başarısına imza attı.

Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Düzce Üniversitesi’nin desteği ile geleneksel Türk sporlarının tanıtılması ve yaşatılması için gerekli araştırmalar konusunda önemli adımlar atmaya devam edecek.

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