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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yönetimin insani boyutları anlatıldı

İHA

– Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Yönetimin İnsani Boyutları" konulu etkinliğe, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur konuk olarak katıldı.

Yönetimin insani boyutları anlatıldı

– Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Yönetimin İnsani Boyutları” konulu etkinliğe, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur konuk olarak katıldı.
Sağlık Yönetimi Topluluğu Organizasyon Departmanı Başkanı Pınar Kaçar’ın moderatörlüğünde başlayan etkinlikte, topluluk başkanı Sema Tıkman ve topluluğun akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Şahin açılış konuşması gerçekleştirdi. Öğrenci topluluklarına verdiği önemi dile getirerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Haydar Sur; yönetimin boyutları, yöneticilerde olması gereken tutum ve davranışlar, yönetim biliminin başarısızlıkları, yönetimde etkili olabilmenin yolları ve değişim yönetimi konuları hakkında bilgi ve deneyimlerini anlattı. Yönetimde özellikle; merhamet, iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Haydar Sur, Üniversitemizde yaptığı bu etkinliğe özel olarak belirlediği ‘Olumlu Duygularda Ortak Payda Oluşturmak’ (ODOPO) sloganını da öğrencilerle paylaşarak, yönetimde olumlu duyguların ne derece önemli olduğunun altını çizdi. Yönetimde teorik bilgilerin ve becerilerin yanı sıra insani duyguların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sur, yöneticiler için sevgi ve saygının, literatür bilgileri kadar mühim olduğunu dile getirdi. Kendisinin başarılı yönetici anlayışını da paylaşan Haydar Sur, sunumunu ‘‘Yönetici unutmasın; Başarı Ancak Birlikte Elde Edilir’’ sözüyle sonlandırdı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, Prof. Dr. Haydar Sur’a ve etkinliği düzenleyen Sağlık Yönetimi Topluluğu ekibine, Sağlık yönetimi öğrencileri tarafından, düzenledikleri anlamlı etkinlik için teşekkür edildi.

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