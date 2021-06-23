Konur Alp Gazinin türbesi restore ediliyor

Batı Karadeniz’in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Prusias ad Hypium antik kentinde bir yandan kazı çalışmaları devam ederken bir yandan da Konuralp Gazi türbesinin restorasyonu sürüyor.

Milattan önce 3. yüzyıla uzanan tarihi ile büyük bir öneme sahip olan Konuralp Antik Kenti’nde bir yandan kazı çalışmaları ilerlerken bir yandan da Konuralp Gazi türbesinin restorasyon çalışmaları sürüyor. Cam korkulukları takılan türbenin, cam doğramaları hazırlanırken ayrıca kapılarının yapım işlemi de sürüyor. Türbenin kubbesi kurşunla kaplanıp ‘alem’ takılacak, ayrıca sandukaların oturduğu kaideler ise mermer ile kaplanacak.



“Dünya mirasına kazandıracağız”

Hukuki sürecin sona ermesiyle birlikte geçtiğimiz Mayıs ayı itibariyle Konuralp Gazi Türbesinin restorasyonuna yeniden başladıklarını hatırlatan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Kısa bir süre önce antik tiyatro alanında pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kazı çalışmalarımıza başlamıştık. Kazı çalışmalarımızı özverili ve hassas şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca aynı bölgede bulunan Konuralp Gazi’nin türbesinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında Konuralp’i Türkiye ve Dünya mirasına kazandırmış olacağız” dedi.

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