Düzce’de 125 bin 415 kitap var

Düzce ilinde Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 125 bin 415 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2020 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 9 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 125 bin 415 olurken, Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 37 bin 287 oldu.

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