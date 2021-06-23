Antik kalıntılar yerli ve yabancıların beğenisini kazanıyor

Karadeniz’in tek antik tiyatrosunu da barındıran Konuralp antik kentinde devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan kalıntılar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor. Prusias ad Hypium Antik kentinde devam eden kazı alanını Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen Erasmus öğrencileri ziyaret etti.

Batı Karadeniz Bölgesinin tek antik kenti olma özelliği taşıyan Konuralp, pandemi döneminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Düzce Alfa Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve 2020 yılında kabul edilen Erasmus+ gençlik çalışanı hareketliliği projesi kapsamında Düzce’ye gelen 28 Erasmus öğrencisi Konuralp Antik Tiyatroyu ziyaret etti. İsveç, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Romanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Makedonya ülkelerinden gelen öğrencileri Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Beytullah Yılmaz karşıladı. Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi arkeologları 28 Erasmus öğrencisine Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin ve Antik Tiyatro hakkında bilgi verdi.

Antik Tiyatro’ya hayranlık ve ilgi ile inceleyen gençler, bol bol da fotoğraf çektirerek hatıralarına Düzce’yi de ekledi.

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