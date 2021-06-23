MHP Akçakoca yönetimi feshedildi

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– MHP Akçakoca İlçe Yönetim Kurulu feshedildi.

MHP Düzce İl Başkanlığından yapılan yazalı açıklamada, “Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Düzce ili Akçakoca ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir” denildi.

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