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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzcespor’da 8 futbolcu sözleşme imzaladı

İHA

Düzcespor’da 8 futbolcu sözleşme imzaladı

3. ligde mücadele eden Düzcespor daha önce anlaşma sağladığı futbolcular için Şıralık Tesislerinde imza töreni düzenlendi.
Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, AS Başkan Ekrem Kap ve Yöneticilerin hazır bulunduğu imza töreninde futbolcular Erdi Kasapoğlu, Dede Çelik, Ersin Aydın, Onur Şirin, Muhammet Enes Erdem, Murat Gürbüzerol ve Samet Eker ile sözleşme imzalandı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Düzcespor’a Hırvatistan’ın 3. Lig takımlarından NK Trnje’den transfer olan Furkan Temizsoy ile de resmi sözleşme imzalanarak Nevzat Bilen'den sonra iç transferde de anlaşmaya varılan ikinci futbolcu oldu.
Toplu imza töreni sonrası açıklama yapan Düzcespor As Başkanı Ekrem Kap, önümüzdeki sezon için hazırlıkların sürdüğünü belirterek; "Düzcespor Yönetim Kurulu olarak transfer çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. İlgilendiğimiz ve renklerimize bağladığımız her bir futbolcu bizi şampiyonluğa taşıyacağı için transfer çalışmalarımızda ince eleyip sık dokuyoruz. Şampiyonluk için yönetim kurulu olarak sabah akşam demeden çalışıyoruz. Biz PlayOff müsabakalarından elendikten hemen sonra açıklama yayınlayarak dimdik ayaktayız mesajı verdik ve çalışmalarımıza hemen başladık. Hırslıyız hak ettiğimiz şampiyonluğu bu sene yaşamak istiyoruz. İç transfer görüşmelerimiz sürüyor. Bu kapsamda Nevzat Bilen ile anlaştık. İlerleyen zamanlarda Nevzat kardeşimizle de imzalarımızı atacağız. İç transfer olarak sezon arasında yurt dışından aldığımız Furkan kardeşimizle de anlaşmaya vardık. Onunla da imzalarımızı attık. Sözleşmesi devam eden 6 futbolcumuz ile yola devam edeceğiz" dedi.
Töreninin ardından kendilerini Düzcesporlu yapan sözleşmeye imza atan fut bolcular, sahaya inerek fotoğraf çektirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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