Budamak için çıktığı ıhlamur ağacında mahsur kaldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, elektrik tellerine değen ıhlamur ağacını budamaya çıkan Hüseyin Can (65), fenalaşınca ağaçta mahsur kaldı. Can itfaiyenin çalışmasıyla ağaçtan indirildi.

Olay, Düzce Çay Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde bulunan ıhlamur ağacının çiçeklerini toplamak ve elektrik tellerine değen kısımlarını budamak için 10 metrelik ağaca çıkan Hüseyin Can, fenalaşınca metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Aşağı inemeyen Can´ı gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla ağaçta mahsur kalan Hüseyin Can´ın yanına çıkarak aşağı indirdi. Durumu iyi olan Hüseyin Can, "Budamaya çıktık. Biraz tansiyon da var bende. İnemedim, kaldım orada. İtfaiyeye haber verdik hemen geldiler. Yukarıda sakin kalmaya çalıştım." dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-06-23 21:10:42



