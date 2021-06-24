Sınav öncesinde doğru bilinen yanlışlar Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, “Her zaman nasılsa sınav zamanı da aynı olmalı” “Çocuğa pirinç yedirilmemeli”

– Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, YKS öncesinde doğru bilinen yanlışlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıgül ailelere seslenerek, “Çocuklarımıza pirinç yedirmememiz gerekir. Her zaman nasıl ise sınav zamanı da aynı olmalı” ifadelerinde bulundu.

Hafta sonu milyonlarca genç iyi bir üniversiteye girebilmek için ter dökecekler. Zorlu bir dönemin ardından sınava girecek olan öğrencileri 20 yıllık eğitimci Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül’den geldi.

Sarıgül, sınava girecek olan öğrencilerin normal zamanda yaşantıları nasıl ise öyle olması gerektiğini belirterek “Çocuklarımız hafta sonu sınava girecekler. 12 yılın emeğini bu sınavla alacaklar ve üniversiteye gidecekler. Normal bir zamanda akşamları nasıl geçiriliyorsa öyle geçirilmesi o akşam oğlum/kızım erken yat denildiği zaman normalde 24’de yatan bir öğrencinin saat 9’da gidip yatması 9’da yatan öğrencinin uyuyamadığı andan itibaren düşüncelere kapılması buda öğrencileri psikolojik olarak çok etkiler. Sabahları normal nasıl davranılıyorsa normal deneme sınavına nasıl gönderiliyorsa öğrenci aynı şekilde gönderilmesi gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Öğrenci normalde deneme sınavına giderken annesi veya babası öğrenci ile nasıl ilgileniyorsa o şekilde ilgilenmesi gerekiyor” dedi.



“Bundan sonrası psikolojik”

Sarıgül, eskiden doğru bilinen yanlışlardan bir tanesinin de öğrencinin sınava giderken okunmuş pirinç yedirilmesinin tamamen yanlış bir şey olduğunu belirterek “Dua edebiliriz onlar çok ayrı durumlar ama öğrenciye pirinç yedirilmesi o pirincin bünye içerisinde şişmesi ve öğrenciyi zorlaması bunlar önemli şeyler. Sınav artık bitmiştir bundan sonrası artık psikolojik. Sınava nasıl girecek hangi ortamda girecek neler yapacak? Girdiği sınav esnasında bulunduğu sınıf içerisinde arkasında ki kişinin burun çekmesi veya öksürmesi öğrenciyi etkilememesi gerekiyor. O şekilde öğrencinin konsantre olması gerekiyor. Bu şekilde öğrencilerimiz sınavlardan iyi bir sonuç ile çıkabilirler. Öğrencilerin hep kafasında ben şu üniversiteyi kazanabilecek miyim? Bazı şeyler vardır siz emek verirsiniz emeğinizin sonucunda gerisi nasiptir. Gelirsiniz sınava kadar 110120 netler yaparsınız ama sınava bir girersiniz o anki algınız kapanabilir. Buradaki mesele bu bir sıralama sınavıdır. Sınav çok kolay geçti ama çok mutlu oldum. Ama herkese kolay olacak. Sınav çok zor oldu ben mahvoldum ama herkese zor. Bunların sıralama sınavı olduğunu sınav sonrasında bu psikolojiye girilmemesi gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz” diye konuştu.



“Tercihler çok önemli”



Gökhan Sarıgül, doğru tercihin çok önemli olduğunu belirterek “Bunun yanında çocuklar sınava girdik çıktık sonuçları aldık. Onun üzerine birde tercih süreci başlayacak. Tercih sürecinde de benim en çok kızdığım öğrencilerime kaç tane tercih hakları varsa 20 tanesi ise 22 tane ise 22 tane farklı bölüm yazmaları. Bir ideal vardır. Ben Ziraat mühendisi olacağım. O zaman bu ziraat mühendisliğine göre şekillendirilmesi gerekiyor. Ya da ziraat mühendisliğine muadili olan bölümler vardır. Bunlara öğrencilerin kanalize olması gerekiyor. Öğrenciye bir bakıyorsunuz TIP yazıyor, yanına eczacılık yazıyor evet ikisi de sağlıkla alakalı onun yanına bilgisayar mühendisliği yazıyor. Onun yanına hiç alakası yok başka bir mühendislik yazıyor. Hiç alakası yok öğretmenlik yazıyor. Bu tercihleme değildir. Tercihleme dediğiniz şey düzgün yapılırsa stratejinin bir parçası tercihlemedir. Bu tercihleme içerisinde de benim bildiğim kadarı ile Ağustos başında başlayacak. Bizde öğrencilerimize burada destek olacağız” şeklinde konuştu.

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