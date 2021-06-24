Yurtçu “Erken teşhis önemli”

– Dr. Engin Yurtçu, 2020 yılında Türkiye’de 2 bin 532 kadında yeni vaka görüldüğünü bildirdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Engin Yurtçu, kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser türleri arasında yer alan serviks (rahim ağzı) kanseri hakkında merak edilenleri cevaplandırdı. Serviks kanseri sıklığının, etkin tarama programları sayesinde son yıllarda gelişmiş ülkelerde azalmış olduğuna vurgu yapan Dr. Yurtçu, buna karşın dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini kaydetti.



“2020 yılı için Türkiye’de 2 bin 532 yeni vaka”

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, tarama yöntemlerine ulaşımın kısıtlı olmasından ötürü serviks kanserinin jinekolojik kanserler arasında en sık rastlanılan kanser türü olduğunu ifade eden Yurtçu, “Serviks kanseri, 2020 yılında dünya genelinde 604 bin yeni vaka ve 342 bin ölümle, kansere bağlı kadın ölümlerinde dördüncü sırada yer almaktadır. Bu ölümlerin yüzde 90’ı az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. 2020 yılı için Türkiye’de 2 bin 532 yeni vaka ile bin 245 serviks kanserine bağlı ölüm tahmin edilmektedir” dedi.



Erken teşhis tedavide çok önemli!

Serviks kanseri ve kanser öncülü lezyonların neredeyse tamamından HPV (insan papilloma virüsü) enfeksiyonlarının sorumlu tutulduğunu belirten Dr. Yurtçu, “HPV’nin 200’den fazla tipi mevcuttur, HPV tip 16 ve 18 en sık görülen ve en karsinojenik tiplerdir. Serviks kanseri aslında persiste eden HPV enfeksiyonu ile ilişkili lezyonlara bağlı uzun bir preinvaziv döneme (kanser öncesi dönem) sahip olması, bu preinvaziv lezyonların HPV testi, servikal sitoloji gibi tarama programları ile erken teşhis edilmesi, bu lezyonların efektif bir şekilde tedavi edilebilmesi ve HPV aşılarının kullanıma sunulması ile önlenebilir bir hastalık olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.



“Vakaların çoğu hiç taranmamış veya yetersiz taranmış kadınlarda”

Serviks kanseri vakalarının çoğunun hiç taranmamış veya yetersiz taranmış kadınlarda meydana geldiğine dikkat çeken Yurtçu, “Tarama stratejilerinin amacı invaziv kansere ilerlemesi muhtemel servikal kanser öncülü lezyonları saptamak ve tedavi etmektir. Bunun yanında kansere ilerlemeyecek geçici HPV enfeksiyonu ve ona bağlı iyi huylu lezyonlara gereksiz müdahalelerden kaçınmak tarama stratejilerinde önem arz etmektedir” diyerek açıklamalarına devam etti.



“Tarama sayesinde kansere ilerlemeden öncül lezyonların tedavisi mümkün”

Ülkemizde bilimsel verilere uygun tarama ve yönetim programlarının mevcut olduğunu dile getiren Öğretim Üyesi Engin Yurtçu, “Kadınlarımızın serviks kanseri, kanser öncülü lezyonlar ve HPV hakkındaki bilgi düzeyleri ve farkındalıkları artıkça tarama programlarına katılımları artmaktadır. Tarama sayesinde kansere ilerlemeden öncül lezyonların tanısı ve tedavisi mümkündür” diye konuştu.



Ücretsiz yapılabiliyor

Cinsel yönden aktif kadınların rahim ağzı kanseri için tarama testlerine 21 yaşında başlanmasının önerildiğini belirten Yurtçu, “2129 yaş arası kadınlar için 3 yılda bir sitoloji ile tarama yapılması önerilmektedir. 30 yaşından sonra ise HPV ve smear testlerinin beraber kullanıldığı tarama stratejileri önerilmektedir. 65 yaş ve üstü kadınlarda önceden yeterli tarama yapıldıysa ve tarama sonuçları negatif ise taramaya devam etmeye gerek yoktur” şeklinde konuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yurtçu, ülkemizde rahim ağzı kanseri taramalarının Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ücretsiz olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.



“Erken evrede saptanmışsa genellikle cerrahi tedaviler kullanılmaktadır”

Rahim ağzı kanseri öncül lezyonlarının tedavisinde ablatif veya eksiyonel yöntemler kullanıldığını sözlerine ekleyen Dr. Öğretim Üyesi Engin Yurtçu, “Tanı ve tedavi açısından daha üstün olan ‘eksizyonel yöntemler’ daha sık tercih edilmektedir. Eksizyonel tedavi yöntemleri; loop elektrocerrahi eksizyonel prosedürü (LEEP), soğuk konizasyon (rahim ağzının koni şeklinde bir bölümün kesip çıkarılmasıdır) ve lazer konizasyonu içermektedir. Rahim ağzı kanserinin tedavisinde ise eğer tümör erken evrede saptanmışsa genellikle cerrahi tedaviler kullanılmaktadır. İleri evrede tanı alan hastalarda ise radyoterapi veya kemoterapiden faydalanılmaktadır” ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı.

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