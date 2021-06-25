Çeltikte ZİHA dönemi Çeltik ekicileri ZİHA ile arsalarını ilaçlattı 5 saatte ilaçlanan tarla, 45 dakikada ilaçlandı Çeltik Ekicileri temsilcisi Erdinç Gür, “Hasarın az olması nedeni ile ZİHA’yı tercih ettik”

– İnsansız hava araçları tarımda da önemli üstünlükler sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği teknoloji iştiraki ile, Düzce’de ilk defa çeltik tarlalarında pilot uygulama başlattı. Çeltik tarlaları Zirai İnsansız Hava Araçları(ZİHA) ile ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Düzce’de kısa adı ZİHA olan, zirai insansız hava araçları ile ilaçlama yapılarak zamandan tasarruf sağlanıyor. İlaçlama kısa sürede tamamlanıyor, maliyetler ise düşüyor. Uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlanırken, Düzce’de çeltik ekimi yapılan arazilerde ZİHA ile tarlalarda ilaçlama yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Tarnet’in Zirai İnsansız Hava Aracı, Konuralp bölgesinde çeltik tarlalarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çeltik üreticilerinin 5 saatte yaptığı işi 45 dakika gibi bir zamanda yapan ZİHA, hem üreticiyi maliyet açısından hem de zaman açısından mutlu ediyor.



“Hasarın az olması nedeni ile ZİHA’yı tercih ettik”

Çeltik ilaçlamada ZİHA’yı hasarın az olması sebebi ile tercih ettiklerini belirten Düzce Çeltik Ekicileri temsilcisi Erdinç Gür, ZİHA’dan mutlu olduklarını belirterek, “Drone ile ilaçlama yaptırdık. Hem ilaç zafiyeti azalıyor hem de hem de çeltiğin pirincin ezilmemesi hasarın az oluşması için drone ile ilaçlamayı tercih ettik. Konuralp bölgesinde ilk defa drone ile ilaçlama yapılıyor. Bir deneme olarak yaptık. Birkaç arkadaşımız daha yapacak. Yaptırmak isteyenler olursa bu konuda yardımcı olacağız. Faydasını ilaçtan iki gün sonra göreceğiz. Suyu o zaman vereceğiz, 1 hafta sonra otun yanıp yanmadığını göreceğiz” şeklinde konuştu.



“Önceden 5 saatte yaptığımız için 45 dakikada yaptık”

Zirai İnsansız Hava Aracı(ZİHA) ile çeltik tarlasında ilaçlama yapmanın daha kolay olduğunu belirten Gür, “ Drone ile yapmadığımız zaman traktörün arkasına taktığımız bir depoya 400 litrelik su koyuyoruz ilaç karışımını yapıyoruz hortum ile 300400 metre hortumlar ile tarlanın içerisinde ilaçlama yapıyoruz. En az 34 kişi hortum çekmek şartı ile tarlanın içerisinde çamurun içerisinde o şekilde ilaçlama yapıyoruz. Daha zahmetli ve külfetli olduğu için ZİHA’yı tercih ettik. Ekonomik anlamda dronun maliyeti bize daha düşük. Hem de hem işçilikten hem zamandan hem de zayiattan kârlı oluyor. Şu anda bulunduğumuz tarla 14 dönüm. TARNET'in tecrübeleri ile aşağı yukarı yarım saat 45 dakikalık doldurma boşaltma, akü değişimi gibi zamanlama ile yaptık. Traktör ile el ile yapsaydık bunu en az 5 saatimizi alırdı. 1 günümüz buraya gidiyordu” ifadelerini kullandı.

Düzce’nin Konuralp bölgesinde ilk defa uygulanan ZİHA’nın ilerleyen günlerde diğer çiftçilerin tarlalarında da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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