Özaktaş, “Yaşama her zaman güzel tarafından bakmalı”

– Psikoterapi Enstitüsü’nden Uzm. Dr. Tahir Özakkaş, yaşama her zaman güzel tarafından bakmak gerektiğine işaret ederek, acı ve ıztırapların ilerleyen dönemlerde fırsatlara dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Genç Kızılay Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “Pandemi Sürecinin Etkileri ve Baş Etme Stratejileri” başlıklı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı’nın yönetimindeki programda, Psikoterapi Enstitüsü’nden Uzm. Dr. Tahir Özakkaş bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Hayatta mutluluk olduğu kadar acı ve elemlerin de olduğunu belirten Uzm. Dr. Tahir Özakkaş, yaşama her zaman güzel tarafından bakmak gerektiğine işaret ederek, acı ve ıztırapların ilerleyen dönemlerde fırsatlara dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sürecinde insanların zihinsel sağlığını koruması için; tehdit ve tehlikeyi objektif olarak algılayacağı zihinsel olgunluğa sahip olması gerektiğine dikkat çeken Özakkaş, abartı korku ve kahramanlıkların yanlışlığına değinerek, Covid19 hastalığına karşı bireysel sorumluluğu yerine getirmenin en önemli nokta olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte sanal dünyanın çok fırsatlar sunmasına rağmen, bazı alanlarda problemler oluşturduğunun altını çizen Özaktaş, bu kapsamda bireylerin dış dünyaya girememe ve sanal dünyaya hapsolma riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunarak, bu tehlikenin önlenmesinde ailelerin ve öğretmenlerin desteğinin önemine de vurgu yaptı. Ailelerin dış dünyaya karşı duydukları korkuları beden dili ile dışarıya vurmalarının küçük yaştaki çocukları ağır bir ruhsal hastalığa itebileceğini de sözlerine ekledi.

Salgın sürecinde öğrencilerin derslere motive edilmesine de değinen Özakkaş, bu konuda öğretmenlere daha çok görevler düştüğünü ifade ederek derslerin daha eğlenceli ve samimi hale getirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Pandemi nedeniyle ailelerini kaybedenlere ve çalışanlara da önemli tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Tahir Özakkaş, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

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