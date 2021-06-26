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Otomobil ve işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Otomobil ve işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA) - DÜZCE´nin Yığılca ilçesinde, otomobil ve işçi servisi çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan bir yaralı olay yerinde unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yığılca ilçesi Aydın Köyü mevkiinde yaşandı. Düzce istikametine giden Ahmet Dağdelen idaresindeki 34 BY 6023 plakalı otomobil karşıdan gelen Veysel Yücekaya idaresindeki 81 S 0869 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Dağdelen birlikte Sezai, Emine, Uğur Dağdelen ve işçi servisinin sürücüsü Veysel Yücekaya ve serviste bulunan Alaattin Mert yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Dağdelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Alaattin Mert, sağlık görevlileri tarafından unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ
2021-06-26 03:07:48

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