Polis önce kimliklerini aldırdı sonra sınava yetiştirdi

– Düzce’de YKS’ye girecek öğrencilerden kimliği olmayanalar için polis ekipleri seferber oldu. Öğrencileri önce ekip araçlarıyla Nüfus Ve VatandaşlıK İşleri Müdürlüğüne getiren ekipler ardından da sınav merkezine yetiştirebilmek için yoğun koşuşturma içine girdiler.

Düzce’de öğrencileri üniversiteli yapacak olan YKS sınavı için sabah saatlerinden itibaren yoğun koşturmaca başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler için seferber oldu. Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren sınava yetişmeye çalışan öğrencileri sınav salonlarına yetiştirmek için çabaladılar. Bir öğrenci sınava giriş için istenen fotoğraflı kimliği olmayınca polis ekipleri öğrenciyi önce ekip fotoğraf çekimine, ardından Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne getirdiler. Öğrenci ile birlikte kimliğini almasını bekleyen polisler ardından da öğrencinin kimliğini almasıyla koşuşturma içine girdiler. Ekipleri öğrenciyi koşturarak ekip aracına bindirdiler ve sınav merkezine götürdüler.

Diğer taraftan Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü de sınava girecek ancak kimliğini almayan öğrencilerin yoğun akınına uğradı.

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