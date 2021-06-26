Yeşilay Başkanı Dilber’den uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber, Uyuşturucuyla Mücadele Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Yeşilay bağımlılıktan uzak, sağlıklı nesiller için çalışıyor” dedi.

Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber, 26 Haziran Uyuşturucuyla Mücadele Günü için mesaj yayımladı. Ali Dilber, “Bağımlılık, gençler başta olmak üzere tüm toplumun karşı karşıya olduğu bir risk. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde tek gündem uyuşturucu maddeler gibi gözükse de, bağımlılıkları birbirinden keskin çizgilerle ayırmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yapılan çalışmalar madde kullanıcılarının yüzde 97’sinin sigarayla, yüzde 58’nin alkolle bu maddeye geçtiklerini gösteriyor. Dolayısıyla biz Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının tümüyle mücadele ediyoruz. 7’den 77’ye her yaş grubunda sağlıklı yaşam bilincini teşvik edecek projelerle önleyici çalışmalara odaklanırken; bağımlı bireylere de YEDAM’larda destek sağlıyoruz. Amacımız bağımlılıklardan uzak; ruhsal, fiziksel ve sosyal olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesini sağlamak. Toplumun tüm kesimlerinin de bunun önemini kavramasını, gönülden Yeşilaylı olarak bize destek olmasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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