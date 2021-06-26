Antik tiyatroda heyecan verici bir gelişme daha Tiyatro sahnesi tahmin edilenden daha heybetli

Düzce Belediyesi öncülüğünde Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosunda devam eden kazılarda heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. Yapılan son kazı çalışmaları neticesinde tiyatro sahnesinin en az iki katlı olduğu düşünülüyor.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün özel önem verdiği ve dünya tarihine kazandırmak için büyük gayret sarf ettiği Konuralp Antik Tiyatro’da gün geçmiyor ki yeni bir keşfe imza atılmasın. 60 belediye personeli, arkeologlar, danışmanlardan oluşan ekipler, son olarak tiyatro sahnesini bölümünde yaptıkları kazılarda heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. Zemine yaklaştıkça sahne binasının taşıyıcı sistemlerinin sütun parçaları ve süsleme kısmına işaret eden bezemeli arşitrav parçaları gün yüzüne çıkmaya başladı.



Sahne en az iki katlı

Sahne binası alınlık parçası; yumurta ok silmeleri ve akantus yaprakları alınlık ön kısmında önemli bezeme şekli olarak betimlendiği gözlemlendi.

Sütun parçalarının çıkması ile sahne binasının en az iki katlı olduğunu düşünen arkeologlar, süslemelerin de zengin Roma dönemine ait olduğunu kaydetti.



Eşsiz tiyatro sahnesi ortaya çıkıyor

Son günlerde kazılara daha çok ağırlık verdiklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Konuralp Antik Tiyatromuzu tüm dünya mirasına kazandıracağız. Yapılan son keşifle birlikte öyle tahmin ediyoruz ki eşsiz güzellikte bir tiyatro sahnesi ile karşılaşacağız. Düzce’mizin markası olacak Antik Tiyatro ile yerli yabancı turistler şehrimize akın edecek. Çalışmaları özveri ile gerçekleştiren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Genel olarak taş malzemeden yapılan alternatif olarak mermer kullanılan, saçaklığın en alt bölmesini oluşturan sütunların üzerinde yer alan baştaban malzeme.

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