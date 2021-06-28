2 bin 131 köpeklere kuduz aşısı uygulandı

– Düzce’de yaz aylarında çok sıklıkla karşılaşılan kuduz vakasının önüne geçilebilmek için il genelinde 2 bin 131 köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

Yaz aylarında çok sıklıkla vatandaşlar hastanelere kuduz hastalığı ile başvuruyor. Köpeklerin ısırdığı yada tırmaladığı vatandaşlar kuduz şikayeti ile hastanelere gidince, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’de il genelinde aşılama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde 60 köy ve 16 mahallede hem sokak köpeklerine hem de vatandaşların evlerinin önünde bulunan köpeklere kuduz aşılaması yaptı. Ekiplerden alınan bilgilere göre 2 bin 131 köpek aşılanırken, aşılama çalışmalarının tamamlanması ile il genelinde 20 bin köpeğin aşılanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.