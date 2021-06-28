Sporcuları Başkan Şahin uğurladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Konya’da düzenlenecek King of Kings Profesyonel Kickboks S¸ampiyonlar Gecesi karşılaşmalarına uğurladı.

Kaynaşlı Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Sporcuları, Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından uğurlandı. 10 sporcu King of Kings Profesyonel Kickboks Şampiyonlar Gecesinde Düzce’yi temsil edecekler.

Belediye Başkanı Şahin, tüm sporculara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.