Geleceğin şampiyonlarından geçmişe vefa Efsane güreşçi mezarı başında anıldı

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Düzceli Milli Güreşçi Nurettin Zafer, vefatının 30’ncu yıldönümünde mezarı başında anıldı. Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Nurettin Zafer’in kabri başında dualar etti.

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü sporcuları, vefatının 30’ncu yıldönümünde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Düzceli Milli Güreşçi Nurettin Zafer’i mezarı başında andı. Aile kabristanında bir araya gelen geleceğin şampiyon güreşçileri, Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin mezarı başında toplanarak dualar okudu.

Spor hayatına yağlı güreşle başlayan ardından Serbest ve grekoromen dallarında güreşen, 62 kiloda 1949 yılında Avrupa, 1951 yılında ise Dünya şampiyonu olarak adını altın harflerle tarihe yazdıran Nurettin Zafer ile yine kendisi gibi Dünya Şampiyonu olan kardeşi Haydar Zafer de Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

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