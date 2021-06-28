Bahçeşehir’de çocuk kulübü ve BELMEK kursları açılıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den, binlerce Düzcelinin yaşadığı Bahçeşehir sakinlerine müjde! Meslek edinmek ve çocuklarının istedikleri alanlarda eğitim almasını isteyen bireyler için BELMEK ve Çocuk Kulübü açılacağını bildiren Başkan Özlü; “Pandeminin izlerini sosyal yaşamı güçlendirerek sileceğiz” dedi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki meslek edindirme kursları (BELMEK) ve Çocuk Kulübü, Bahçeşehir’de yeni kurslar açacak. Sosyal Yardım İşleri ek hizmet binasında yapılan tadilatın ardından özellikle Bahçeşehir ve civarında oturan vatandaşların taleplerine göre meslek edindirme ve çocuk kulüpleri hizmete girecek.



Kurslar talebe göre açılacak

BELMEK ve Çocuk Kulübü kurslarının yapılacağı ek hizmet binasını gezen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Pandeminin izlerini sosyal yaşamı güçlendirecek etkinlik ve kurslarla sileceğiz. Bahçeşehir bölgemizdeki hemşerilerimiz ve çocuklarımız için yenilikler getiriyoruz. Geçtiğimiz ay Gençlik Sokağını açarak gönüllülük esasına göre eğitimler ve etkinlikler düzenlemeye başlamıştık. Şimdi de talep ve isteklere göre çocuklarımız ve özellikle kadınlarımıza yönelik kurslar açacağız. Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, kurslar için planlama ve talepleri toplamasının ardından Bahçeşehir’deki merkezi hizmete açacak.

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