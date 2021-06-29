– Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, İl genelinde mayıs ayında büyükbaş, küçükbaş, tavuk gibi milyonlarca hayvan diğer şehirlere gönderildi.

Düzce’de her ay düzenli olarak veteriner sağlık raporu ile milyonlarca hayvan başka şehirlere gönderiliyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince kontrollü olarak yapılan sevikatların Mayın ayı verileri belli oldu.

Buna göre il genelinde 170 büyükbaş hayvan, 85 küçükbaş hayvan ve 3 milyon 70 bin 324 tavuk/civciv diğer şehirlere veteriner sağlık raporu ile sevk edildi. Ayrıca yine veteriner sağlık raporunun onayı ile 45 ton 181 kilo karkas et ile 15 ton 500 kilogram salyangozda diğer şehirlere işlenmesi amacı ile gönderildi.

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