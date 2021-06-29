Düzce'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dün sabah evinden çıktıktan sonra dönmeyen ve yakınlarının ulaşamadığı Alzheimer hastası Halil Kuş (83) için polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Gölyaka ilçesine bağlı Fatih Mahallesi´nde yaşayan Alzheimer hastası Halil Kuş, iddiaya göre, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Yakınları, Kuş'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Evin çevresinde polisin yaptığı arama çalışmasının ardından AFAD ile Düzce aramakurtarma ekipleri de köylülerle birlikte geniş alanda arama gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Şube Müdürlüğü ekipleri de dronla havadan arama yaptı. Ekipler, Halil Kuş'un daha önce gittiği mısır ve fındık tarlaları ile dere kenarlarında çalışma gerçekleştirdi. Gece karanlığa rağmen yapılan arama çalışmaları, bugün de sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ
2021-06-29 10:21:45
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