Futbolcuların kavgasında camlar kırıldı, parmaklıklar söküldü

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 6. Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor maçında hareketli dakikalar yaşandı. Sahada başlayan tartışma soyunma odasına taşınınca camlar kırıldı, demir parmaklıklar söküldü.

BAL Ligi 1. Bölge 6. Grup son hafta mücadelesinde Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un ilk yarıda attığı iki golün ardından futbolcular arasında gerilim yaşandı. 3. Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmayı Çilimli Belediyespor 31 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde tartışmaya başladı. İlk yarıda yaşanan gerilimin de etkisiyle maç sonunda büyüyen olaylarda futbolcuların bulunduğu soyunma odalarının camları kırıldı, demir parmaklıklar söküldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorluk yaşadı.

Maçı 31 kazanan Çilimli Belediyespor, 3. Lig'e çıkabilmek için playoff gruplarına kaldı.

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