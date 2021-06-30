Eğitim kurumundan Vali Atay’a ziyaret

– Vali Cevdet Atay, Düzce’de faaliyetlerine devam eden eğitim kurum temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun bir süre öğrenciler okullardan uzak kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’da yaz aylarında telafi eğitimleri başlattı. Okulların bir çoğu telafi eğitimlerine başlarken, özel okullarda da telafi kursları yapıyor. Vali Cevdet Atay’da Düzce’de faaliyetlerine devam eden eğitim kurum temsilcileri ile bir araya gelerek, yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Vali Atay son olarak hem ilkokul, hem ortaokul, hem lise, hem de üniversite düzeyinde ki öğrencilerin eğitimlerini sağlayan Düzce Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç ve Kurum Müdürü Fatma Aksu ile bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette okulun yaz aylarında yapacağı telafi eğitimleri, yaz okulu çalışmaları ve buna benzer eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Okul Kurucusu Tamer Erdinç, Düzce’de öğrencilerin başarı düzeyini arttırmak istediklerini de dile getirdi. Vali Atay’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi sürecinde öğrencilerin okullardan uzak kaldığını eğitim kurumlarının çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilere ulaşan eğitim kurumlarının çalışmalarında başarılar diledi.

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