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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odasında son gün yoğunluğu

İHA

Ziraat Odasında son gün yoğunluğu

Düzce'de Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlarda son güne girilirken, sisteme kayıt yaptırmak isteyen çiftçiler, Ziraat Odası önünde yoğunluğa neden oldu. Ziraat Odası görevlileri ise süre dolmadan çiftçilerin ÇKS kayıtlarını yapmak için çaba harcadılar.
Çiftçileri devlet tarafından yapılan desteklemelerden, tarım kredilerine kadar birçok alanda çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıran Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt için son gün 30 Haziran Mesai bitiminde sona erecek. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Çiftçilerimiz ÇKS kayıtlarını son güne bırakınca Ziraat Odası önünde kuyruklar oluştu. Yoğunluğa neden olan son gün çiftçileri, aynı zamanda sistemde de sorunlar oluşmasına neden oldu" dedi.
Pandemi kurallarına uyularak yapılan kayıt işlemlerinde Ziraat Odası görevlileri ise çiftçilerden gelen ÇKS kayıt taleplerine yetişebilmek için yoğun çaba harcadılar.

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