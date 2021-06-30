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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ildeki araç sayısı 1 milyon 42 bini geçti

İHA

5 ildeki araç sayısı 1 milyon 42 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde ki illerde ki araç sayısının 1 milyon 42 bin 195’i geçtiğini bildirdi.

Her geçen gün trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor. Doğu Marmara Bölgesi olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki araç sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 430 bin 911 oldu. Araç türlerine göre ise 257 bin 80 otomobil, 9 bin 500 Minibüs, 7 bin 42 Otobüs, 79 bin 90 Kamyonet, 23 bin 861 Kamyon, 34 bin 411 Motosiklet, 18 bin 569 Traktör, bin 358 Özel amaçlı taşıt oluşturdu.

Sakarya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 366 oldu. Araç çeşitlerine bakıldığında ise 155 bin 840 otomobil, 5 bin 825 Minibüs, 3 bin 167 Otobüs, 50 bin 394 Kamyonet, 11 bin 6 Kamyon, 35 bin 213 Motosiklet, 42 bin 4 Traktör, 917 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 117 bin 558 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 59 bin 79 otomobil, 2 bin 644 Minibüs, bin 518 Otobüs, 18 bin 174 Kamyonet, 4 bin 728 Kamyon, 18 bin 352 Motosiklet, 12 bin 690 Traktör, 373 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bolu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 119 bin 684’e ulaştı. Araç çeşitlerine bakıldığında ise 58 bin 411 otomobil, bin 513 Minibüs, 934 Otobüs, 17 bin 308 Kamyonet, 6 bin 118 Kamyon, 12 bin 249 Motosiklet, 22 bin 614 Traktör, 537 Özel amaçlı taşıt oluşturuyor.

Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 69 bin 676 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 37 bin 777 otomobil, 2 bin 200 Minibüs, 996 Otobüs, 13 bin 646 Kamyonet, 2 bin 94 Kamyon, 9 bin 457 Motosiklet, 3 bin 237 Traktör, 269 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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