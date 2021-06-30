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Muncurlu Park gölet yatırımcıları bekliyor Başkan Faruk Özlü “Yeni turizm ve sosyal yaşam alanı kazanacağız”

İHA

Muncurlu Park gölet yatırımcıları bekliyor Başkan Faruk Özlü “Yeni turizm ve sosyal yaşam alanı kazanacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Muncurlu Park Gölet için yatırımcılara çağrıda bulundu. Özlü uygulanacak olan proje ile Muncurlu Park Gölet’in bölgenin en gözde mesire alanlarından biri olacağını söyledi.
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşların kaliteli vakit geçirebileceği yeni sosyal alanlar kazandırılmasının yanında her platformda olduğu gibi turizm alanında da vizyoner çalışmaların önünü açıyor. Başkan Özlü, bu kapsamda, Düzce Belediyesi tarafından 20 yıllığına kiralanan ve projesi hazırlanan Muncurlu Park Gölet’in yatırımın gözdesi olacağını söyleyerek, yatırımcılara çağrıda bulundu.
Kentin cazibe merkezi sayısını artırmak, turizm potansiyelini öne çıkarmak ve yeni yatırımların önünü açmak için projeler üreten Düzce Belediyesi, C Tipi Mesire Alanı statüsünde bulunan Muncurlu Park Gölet için yeni yatırımcılar arıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Orman İşletme Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralanan ve projesi hazırlatılan mesire alanının yatırıma açılmasıyla hem Düzce hem de bölgenin gözde mekanlarından biri olacağına işaret etti.

Turizme katkısı olacak
2021 yılının turizm yılı olarak belirlendiğini ve ildeki tüm turizm potansiyeli olan alan ve mekânların da buna göre yeniden düzenlenerek açılmasının hedeflendiğini kaydeden Başkan Özlü, “Sosyal yaşam alanlarını artırarak alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Düzce’miz turizm açısından çok zengin. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirerek hemşerilerimize ve il dışından gelecek olan misafirlerimizin kullanımına açmak istiyoruz. Muncurlu Park Gölet’i de 20 yıllığına kiraladık ve sosyal yaşam alanlarına bir alternatif daha ekledik. Cazibe merkezi olacağına inandığımız bu alanın, yatırımcı eliyle ilimizin turizmine alternatif bir değer olarak kazandırılmasını istiyoruz. Yatırımcı projesi hazır olan alanda düzenlemeler yaparak vatandaşlarımıza çok yönlü bir şekilde hizmet edecek. Böylece kazankazan sistemi ile başta Düzce ve bölgemiz olmak üzere esnaflarımız, vatandaşlarımız ve tabi ki yatırımcı kazanmış olacak” ifadelerinde bulundu.
149 dönümlük alanı kapsayan arazi içerisinde spor tesis alanları, VİP misafirlere yönelik tesis, serbest oyun alanları, gözlem kuleleri, 2 bin kişilik amfi, piknik alanları, zipline hattı, otopark, lokanta ve düğün salonu ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan Muncurlu Park Gölet, Düzcelilere kazandırılacak.

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