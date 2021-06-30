Yanan odada baygın bulundu 



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bir evin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, odada baygın halde bulunan Bekir Atsız kurtarıldı. Dumandan etkilenen Bekir Atsız tedaviye alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Düzce Hamidiye Mahallesi 1257 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki Bekir Atsız´a ait dairede çıktı. Evin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında duman içeriyi sardı. Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyeciler odada bir kişinin baygın yattığını fark etti. Odada mahsur kalan Bekir Atsız´ın evden çıkarıldı. Sağlık ekibi, Bekir Atsız´a ilk müdahalede bulundu. Atsız kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Alevler kısada sürede söndürülürken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-06-30 22:43:03



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