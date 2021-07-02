Aranması olan 3 şahıs yakalandı

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– Düzce’de çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahıs, polis ekiplerince yapılan takip sonrasında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin uzun süredir fiziki takibi içerisinde olan ve çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 3 şahıs, düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheli şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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