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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumayeri’nde Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

İHA

Cumayeri’nde Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

– Cumayeri’nde yapımı devam eden Millet Bahçesi mesire alanında yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi mesire alanında yapılan çalışmalar hızla ilerliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmaları tüm hızı ile devam ederken Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi kafeterya İnşaatı çatısı ve Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden Bayanlara özel spor salonu temeli demir bağlama işlemlerini inceledi.

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