Düzce’de yol çizgileri yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de yol çizgileri yenileniyor

İHA

Düzce’de yol çizgileri yenileniyor

Düzce Belediyesi, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda deforme olan yol şerit çizgilerini boyama ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler 3 günde 2 kilometre yol şerit çizgileri boyadı.
Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik ve yaya güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yol şerit çizgileri yıpranan ve silinen cadde ile sokaklarda trafik akışının düzenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesi için yol şerit çizgileri çiziyor. Şehir merkezindeki ana caddelerde şerit çizgileme ve yaya geçitleri yapılırken 3 gün içinde 2 kilometre çizgi çalışması yapıldı. Ekipler, kısa süre içinde 8 adet yaya geçidi, 3 adet otobüs durağı ve saklanma cebi de yaptı.
Düzce Belediyesi ekipleri, okul önlerindeki kasisler ve uyarıların görünür olması için de boyama çalışmaları yaparken ayrıca trafik akışının bozulmaması için duraklarda ve araç park yerlerinde de saklanma ceplerini yapmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde çizgileme çalışması yürüten Destek Hizmetleri ekipleri, diğer caddelerdeki çalışmaların da asfaltlamanın ardından devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20. Dönem Milletvekili Aydın: “Lütfü Türkkan, siyasi mevtadır” “Lütfü Türkan, hangi yolları, hangi köprüleri kullanıyor?”
YEREL HABERLER 20. Dönem Milletvekili Aydın: “Lütfü Türkkan, siyasi ...
Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor Akçakoca sahilleri tıklım tıklım doldu
YEREL HABERLER Karadeniz sahilleri, güney sahillerini ...
Cumayeri’nde Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Cumayeri’nde Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
Aranması olan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aranması olan 3 şahıs yakalandı
Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor
YEREL HABERLER Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor
Tümgeneral’dan Vali Atay’a ziyaret
YEREL HABERLER Tümgeneral’dan Vali Atay’a ziyaret
Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu Önce kep sonra göbek atıp mezuniyetlerini kutladılar "Kanatsız meleklerimiz" dedikleri öğrencilerinin mutluluklarına ortak oldular
YEREL HABERLER Özel öğrenciler, kep atma heyecanı renkli görüntülere ...
Hissedilen sıcaklık 58'e ulaşacak
YEREL HABERLER Hissedilen sıcaklık 58'e ulaşacak
Huzurevi sakinleri 3. Doz aşılarını oldu
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri 3. Doz aşılarını oldu
Karadeniz’in sıcaklığı Bodrum ve Marmaris'i geçti Karadeniz'de deniz sıcaklığı 24.9 derece ölçüldü
YEREL HABERLER Karadeniz’in sıcaklığı Bodrum ve Marmaris'i ...
Düzce'de silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı
Uğurlu öğrenciler kep attı
YEREL HABERLER Uğurlu öğrenciler kep attı
Vali Atay afet farkındalık çadırı gezdi
YEREL HABERLER Vali Atay afet farkındalık çadırı gezdi
Boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
Yanan odada baygın bulundu 
YEREL HABERLER Yanan odada baygın bulundu 
Akçakoca'da denize giren 2 kadını boğulmaktan çevredekiler kurtardı
YEREL HABERLER Akçakoca'da denize giren 2 kadını boğulmaktan ...
Kafeler eleman bulmakta zorlanıyor
YEREL HABERLER Kafeler eleman bulmakta zorlanıyor
Düzce ASKF, İstanbul Kongresine katıldı
YEREL HABERLER Düzce ASKF, İstanbul Kongresine katıldı
Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı
YEREL HABERLER Vali Atay, koruyucu aileleri ağırladı
Başkan Özlü’den, Güzel Sanatlar Fakültesine ziyaret Sanatsal çalışmalar ortaklaşa yapılacak
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den, Güzel Sanatlar Fakültesine ...
Dr. Yılmaz’dan aşırı sıcak uyarısı
YEREL HABERLER Dr. Yılmaz’dan aşırı sıcak uyarısı
Muncurlu Park gölet yatırımcıları bekliyor Başkan Faruk Özlü “Yeni turizm ve sosyal yaşam alanı kazanacağız”
YEREL HABERLER Muncurlu Park gölet yatırımcıları bekliyor Başkan ...
5 ildeki araç sayısı 1 milyon 42 bini geçti
YEREL HABERLER 5 ildeki araç sayısı 1 milyon 42 bini geçti
Özlü'den projelere yakın markaj Başkan Özlü'den kent estetiği denetimi
YEREL HABERLER Özlü'den projelere yakın markaj Başkan Özlü'den kent ...