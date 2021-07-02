Sağlık çalışanları için sahneye çıktılar

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü; dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid19 salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza moral olması amacıyla üç gün süresince devam edecek “Açık Hava Tiyatro Gösterisi” düzenledi.

Korona virüsü ile en ön cephede savaşan, bizlerin sağlığı için kendi hayatlarını bile tehlikeye atan, salgın süresince; çocuklarını, eşlerini, anne, baba ve yakınlarını bile uzun süre göremeyen ve sürecin fedakar kahramanları olarak gönüllerde taht kuran sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen tiyatro gösterisinin ilki, Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Açık Amfi Tiyatro Alanı’nda gerçekleştirildi.

Tedbirler kapsamında gerçekleşen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelleri ile tıp ve sağlık alanında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Tiyatro gösterisi öncesinde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, özverili bir şekilde programı hazırlayan Yönetmen Selçuk Develi adına Serkan İpek’e hediyelerini takdim etti. Çok zor bir süreci geride bırakmayı ümit ettiklerini belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendilerinin bu süreçte yönetsel boyut anlamında zorluk yaşadıklarını fakat sağlık çalışanlarının ise en büyük riskleri göze aldığını, ailelerinden uzak kaldıklarını ve bu mesleğin ne kadar kutsal olduğunu hissettirdiklerini sözlerine ekledi.

Salgın boyunca psikolojik bir mücadelenin verildiğini söyleyen Rektör, el birliğiyle bugünlere geldiklerini ifade ederek süreci gönül birliği ile güvende atlamayı başardıklarına işaret etti. Program ile sağlık çalışanlarına moral anlamında jest yapmak istediklerini dillendiren Nigar Demircan Çakar, katkılarından dolayı Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin’e teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın ardından, sahne ekibi üyesi Necmettin Görgün tarafından sağlık çalışanları için takdim edilen hediyeyi kabul eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da birçok üniversiteden önce bu gösterinin Düzce Üniversitesi tarafından düzenleniyor olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Skeçler ve aralarda popüler şarkılarından oluşan programda tiyatro oyuncuları; üstün bir sahne performansı sergileyerek ve sanatsal yeteneklerini konuşturarak katılımcılara eğlenceli bir yaz akşamı yaşattı.

İlgi ve beğeniyle takip edilen program, yoğun mesai harcayarak salgın sürecinde hastaları sağlığına kavuşturan, gösterdikleri olağanüstü özveriyle toplumda takdirle karşılanan sağlık çalışanlarımıza moral kaynağı oldu.

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