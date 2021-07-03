Düzce’de sağanak yağış taşkınlara sebep oldu

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Düzce’de etkili olağan sağanak yağış sebebi ile su taşkınları yaşandı. Bir çok noktada ekipler çalışmalara başladı.



Düzce'de etkili olan sağanak yağmur, sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Yaşanan taşkınlar sonrasında belediye ekipleri ise çalışma başlattı.

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