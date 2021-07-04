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Düzce’de zincirleme trafik kazası: 6'sı çocuk 15 yaralı 15 kişinin yaralandığı D100 Karayolu havadan görüntülendi

İHA

Düzce’de zincirleme trafik kazası: 6'sı çocuk 15 yaralı 15 kişinin yaralandığı D100 Karayolu havadan görüntülendi

– Düzce’de 4 aracın çarpışması neticesine meydana gelen kazada, 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı. Kazada sebebi ile adeta savaş alanına dönen yol havadan görüntülendi.

Kaza, Düzce D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametinde seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki 81 FH 003 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Selami Y. yönetimindeki 81 BV 260 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, Fikret K. idaresindeki 81 FM 190 plakalı Hyundai marka hafif ticari araca ve Aykut S. kontrolündeki 81 FK 575 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Kazada 15 kişi yaralandı
Kazada 6'sı çocuk 15 kişi yaralanırken, yol adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kendi elleri ile yolu temizledi
Kaza sebebi ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu'nun trafiğe açılabilmesi için polis ekipleri yoğun çaba sarf etti. Bir trafik polisi eline aldığı süpürge ile dakikalarca yolu temizlemeye çalıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların arından yol trafiğe açıldı.

Kaza havadan görüntülendi
Kaza sebebi ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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