Başkan Özlü’den Konuralp’e özel çalışma Özlü’den bölge halkının imar sıkıntısını çözecek hamle

Konuralp bölgesinin Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı uygulanması amacıyla çalışmalara başlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yapılması planlanan düzenleme ile vatandaşların imar sıkıntısının da çözüleceğini kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp bölgesini ülke ve Dünya turizmine kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Özlü, başlatılan Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması çalışmalarıyla tarihi açıdan bölgede daha sağlıklı adımlar atılacağını ve yerel halkın imar sorunlarının da çözüleceğini dile getirdi.

Başkan Özlü, Konuralp bölgesinin tarihten günümüze gelen çeşitli medeniyetlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları arasında bulunduğunu hatırlattı. Kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu, sosyal yaşama konu olmuş aynı zamanda önemli tarihi olayların yaşandığı yerlerin başında geldiğini ve korunması gerekli alan olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Özlü şöyle devam etti; “Konuralp bölgesinde yer alan 2. derece arkeolojik sit alanı, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir bütün olarak yerleşmenin ait olduğu dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere aktarması sebebiyle çok kıymetli bir yer. Düzce Belediyesi olarak, bu kıymetin farkındayız. Bu farkındalığı kentsel arkeolojik sit alanı olarak tescil işleminin yapılması yönünde daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Bu manada, koruma amaçlı imar planı hazırlanarak, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da imar sıkıntısının çözülerek durağan değil dinamik bir Konuralp için Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız.”

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