Mağarayı su bastı mahsur kalan 7 kişiyi köylüler kurtardı



DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde selde su basan Fakıllı mağarasında mahsur kalan 7 kişi, durumu fark eden köylüler tarafından kurtarıldı. Ailenin küçük bebeklerinin kurtarılma anı ve mağaranın suyla dolma anı kameralara yansıdı.

Akçakoca ilçesi Fakıllı Köyü´nde bulunan Fakıllı mağarası aşırı yağmur nedeniyle suyla doldu. Bu sırada mağara içinde bulunan 7 kişilik aile mağaranın içine su dolmaya başlayınca mahsur kaldı. Durumu fark eden Fakıllı Köyü sakinlerinden Birol Arslan ve Nazmi Işık hemen mağaraya girerek ailenin dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Su baskını nedeniyle korkan ve paniğe kapılan aile fertleri ne yapacaklarını şaşırırken vatandaşlar öncelikle küçük bebekleri alarak mağaradan çıkardı. Hem köylülerin bebekleri kurtarması hem de mağaraya dolan sular vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kurtarma çalışmasını anlatan Birol Arslan, "Biz çok korktuk. Aile daha fazla korkmuştu. Kurtarılınca arabaya bindiler sağ salim gittiler. Herhangi bir problem olmadı. Sadece korktuklarıyla kaldılar. Bizde korktuk tabi." dedi.

Diğer yandan yağmurların durmasıyla birlikte mağaranın içi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süreliğine ziyarete kapatılan mağarada su baskınlarının izlerinin görmek mümkün oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN

2021-07-04 20:44:53



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