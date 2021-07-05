Fenerbahçe, Düzce´ye geldi 

Mustafa AKIN / DÜZCE,(DHA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce´de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri´ne geldi.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz´da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri´nde başlayan Fenerbahçe, Düzce´nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri´ne ulaştı. Sarı-lacivertli kafileyi, pandemi sebebiyle Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörü Vitor Pereira´ya çiçek takdim etti.
Sarı-lacivertli ekip, Düzce kampındaki ilk çalışmasını bugün saat 17.00´de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlardan görüntüler
-Çiçek verilmesi
-Kafilenin tesislere girişi
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN
2021-07-05 14:19:12
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