Fenerbahçe, Düzce´ye geldi 

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Mustafa AKIN / DÜZCE,(DHA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce´de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri´ne geldi.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz´da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri´nde başlayan Fenerbahçe, Düzce´nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri´ne ulaştı. Sarı-lacivertli kafileyi, pandemi sebebiyle Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörü Vitor Pereira´ya çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertli ekip, Düzce kampındaki ilk çalışmasını bugün saat 17.00´de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarlardan görüntüler

-Çiçek verilmesi

-Kafilenin tesislere girişi

-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN

2021-07-05 14:19:12



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