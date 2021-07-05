Memur-Sen, seyyanen zam için bir araya geldi

MemurSen Düzce Şubesi üyeleri memur maaşlarına zam talebinde bulundu.

MemurSen Konfederasyonu Türkiye genelinde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzce’de de MemurSen üyeleri Anıtpark meydanında bir araya geldi. Seyyanen zam yapılmasını talep eden sendika üyeleri adına açıklama yapan MemurSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 5. dönem toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8,45’lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır" dedi.



"Emek örgütüyüz"

Kur artışının yanı sıra yağ, doğalgaz ve elektriğe de zam geldiğine değinen Ömer Faruk Çelebi, "Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz" diye konuştu.



"En düşük memur maaşına yüzde 10 zam talebi"

En düşük memur maaşına yüzde 10 zam istediklerinin altını çizen Çelebi, "En düşük devlet memuru maaşının yüzde 10’undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Gelin, kamu görevlilerini ferahlatacak ve bu amaçla da refahtan pay almalarını sağlayacak bir paradigmal değişimi hayata geçirelim" ifadelerini kullandı.



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