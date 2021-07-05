Mesleğin yeni doktorları mezun oldu

Nitelikli tıp eğitimiyle alanında uzman hekimler yetiştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren 20202021 Akademik Yılı Dönem Birincisi Dr. Nazmiye Çağla Badur, çocukluğundan beri hayalini kurduğu, uzun, yorucu, meşakkatli 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitim hayatının sonuna geldiğini belirterek maddi manevi desteklerini her zaman hissettikleri ailelere teşekkür etti.

Hastanenin her biriminde görev aldıklarını ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde verilen sağlık hizmetinin önemli bir yapı taşı haline geldiklerini söyleyen Badur, pandemi sürecinde eğitim hayatlarının en zor yılını geçirdiklerini belirterek, bu süreçte aile hayatından uzak kalan ve bu uğurda canlarını feda eden tüm sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi. Hekimliğin kutsallığını ve gururunu 132 dönem arkadaşıyla ömür boyu taşıyacaklarını dile getiren Dr. Nazmiye Çağla Badur, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması temennisiyle sözlerini sonlandırdı.



“Ektiğimiz fidanlar ağaç oldu”

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, 20. dönem mezuniyet töreninde sevinci ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirterek, ektikleri fidanların ağaç olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Covid19 sürecinde her şeye koşan öğrencilerin hekimliklerini ispat ettiğini söyleyen Prof. Dr. İdris Şahin, onları hizmet için Anadolu’ya gönderecekleri için de ayrıca gurur duyduklarının altını çizdi. Şahin, “Dünyanın en eski ve en onurlu mesleğine adım attınız, kendinizle gurur duyabilirsiniz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.



“İnsan sevgisi ve adalet en büyük rehberiniz olsun”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çok zorlu bir salgın sürecinin sonrasında böyle anlamlı günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı belirterek sözlerine başladı. Öğrencilerin çok önemli eğitim ve deneyim elde etmelerinin ardından meslek yaşamlarının ilk gününe uğurladıklarını ifade eden Rektör Çakar, topluma hizmet anlamında riskli ve zor bir dönemi geride bırakan mezunların, bu tecrübeyle yıllar sonra rakiplerine kıyasla özgüveni daha fazla hissedeceklerine dikkat çekti. Öğrenciler için en iyisini yapmaya gayret ettiklerini, geleceğe hazırlamak için tüm önlemleri almaya çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Çakar, mezunların Düzce Üniversitesi’nin girişimci, dinamik ruhunu ve değer üretme vizyonunu mesleklerine yansıtacaklarına inançlarının tam olduğunu da sözlerine ekledi. Mezun hekimlerin mesleklerini yürütürken insan sevgisi ve adaletin en büyük rehberleri olmasını temenni eden Prof. Çakar, sağlıkçılara uygulanan şiddeti kınadığını belirterek ve salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.



Rektör Çakar plaket verdi

Açılış konuşmalarının ardından, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından mezuniyet belgesi ve plaketi takdim edilen dönem birincisi Dr. Nazmiye Çağla Badur, mezuniyet kütüğüne isimliğini çakarak bu anı tarihe not düştü. Sonrasında dönem ikincisi Dr. Ümit Furkan Somun ve dönem üçüncüsü Dr. İpek Özcan’a mezuniyet belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Acil Tıp Anabilim Dalı stajında 2021 Yılının En Başarılı İntörnü olarak Acil Tıp Derneği tarafından plaket verilmeye layık görülen Dr. İdris Bulgan da büyük bir mutluluk yaşadı. Mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle devam eden programda, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken eşliğinde Hipokrat Yemini eden mezunlar, büyük bir coşku ve heyecanla keplerini fırlatarak mezun olmanın ve hekimlik mesleğine adım atmanın gururunu yaşadı.

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