Düzce Belediyesinden müdür değişikliği

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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– Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile Emlak ve İstimlak müdürleri değişti.

Düzce Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Çağla Sancaklı, Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne Hamit Erdoğan getirilmiştir” denildi.

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